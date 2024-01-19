Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:13, 19 января 2024Мир

Орбан заявил о невозможности ЕС влиять на политику Венгрии

Орбан: ЕС не может влиять на политику Венгрии замораживанием средств

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейский союз (ЕС) не может влиять на политику Венгрии путем замораживания средств. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Bloomberg.

«Никаких денег не будет достаточно, чтобы шантажировать Венгрию по этим вопросам», — заявил венгерский премьер.

Издание напоминает, что таким образом Орбан повторил мнение одного из своих министров, который упомянул «красные линии» в споре с ЕС по поводу оставшихся 20 миллиардов евро помощи. Брюссель продолжает их удерживать из-за обвинений Будапешта в нарушении верховенства закона и уровне коррупции.

Ранее в ведомстве премьер-министра Венгрии обвинили Европейский парламент (ЕП) в давлении на Будапешт путем вымогательства средств.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО призвали готовиться к войне с Россией. Когда может начаться полномасштабный конфликт?

      Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

      Россиянам перечислили льготные программы по ипотеке

      Лечащие детей медики пожаловались Путину на низкие зарплаты

      Самбурская снялась в откровенном наряде на пляже

      Ведущая популярного российского YouTubе-шоу рассказала о долгах

      В России назвали самые подешевевшие в 2023 году продукты

      В России объяснили поиск советского имущества за рубежом

      Ситуацию на Тамбовском пороховом заводе после сообщений об атаке ВСУ оценили

      Дочь Урганта стала актрисой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше