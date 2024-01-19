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13:53, 19 января 2024Россия

Появилась новая версия о причине лишившего 14-летнюю россиянку рук взрыва

Взрыв жидкости для розжига мог лишить рук семиклассницу из Иркутской области

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Источником взрыва, который лишил кистей обеих рук семиклассницу из поселка Тыреть Иркутской области, могла стать стоявшая у печи банка с жидкостью для розжига. О новой версии произошедшего сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По его информации, емкость с жидкостью сдетонировала, когда 14-летняя школьница взяла ее в руки. В результате девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где у нее диагностировали множественные осколочные и рваные раны. Врачам пришлось ампутировать ребенку кисти рук. Как пишет канал, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

О взрыве в частном жилом доме в Иркутской области стало известно днем 19 января. Согласно первым сообщениям, девочка играла в онлайн-игру на телефоне, пока тот заряжался, а когда попыталась отключить блок питания от сети, он сдетонировал.

Позже появилась информация, что происшествием заинтересовались сотрудники ФСБ, так как тяжесть полученных школьницей травм не соответствует возможной силе взрыва зарядки от телефона. Выяснилось, что на кухне была уничтожена мебель, техника и выбиты стекла.

Ранее в Хабаровском крае школьнику оторвало два пальца на руке взрывом случайно найденного им запала для гранат. Во время прогулки 14-летний подросток из поселка Эльбан обнаружил в мусорном баке банку, внутри которой оказались восемь взрывателей, один из которых внезапно сдетонировал.

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      Константин Лысяков
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