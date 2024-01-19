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21:01, 19 января 2024Спорт

Роналду высказался о возрасте

Футболист Роналду заявил, что в 39 лет обошел молодых игроков по забитым голам
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о возрасте. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.

«Я был лучшим бомбардиром в этом сезоне, представьте, что я обошел молодых зверей. Я этим горжусь. А скоро мне исполнится 39 лет! Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха», — заявил футболист. Он подчеркнул, что критика его не задевает, ведь он обошел молодых игроков по забитым голам.

В 2023-м Роналду в общей сложности забил 54 мяча, из них десять — в составе национальной сборной.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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      Анастасия Борисова
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