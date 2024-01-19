В Кремле впервые прокомментировали столкновения жителей Башкирии с силовиками

Песков: в Башкирии нет массовых беспорядков

В Башкирии нет массовых беспорядков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Ранее башкирская полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядков из-за событий в городе Баймаке.

«Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки и массовые протесты», — сказал представитель Кремля. По его мнению, речь идет об «отдельных проявлениях», которые относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка.

Беспорядки в Баймаке начались после приговора суда одному из местных жителей. Глава региона Радий Хабиров заявил, что в случившемся частично виноваты власти Башкирии и он сам.