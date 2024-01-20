12-летняя ученица Тутберидзе исполнила уникальный прыжок

12-летняя Базылюк прыгнула каскад из двух четверных сальховов через ойлер

Российская фигуристка Маргарита Базылюк исполнила уникальный элемент на чемпионате России по прыжкам. Трансляция турнира велась на сайте Первого канала.

12-летняя ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе прыгнула каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Судьи не оценивали элемент, так как он был исполнен после окончания соревновательной части, в которой Базылюк одержала победу.

Ранее никто из женщин не исполнял каскад из двух четверных прыжков. Однако достижение не будет официально засчитано, поскольку чемпионат России по прыжкам является шоу-турниром.

В 2022 году в рамках прыжкового турнира Кубка Первого канала такой же каскад прыгнул россиянин Марк Кондратюк. Судьи оценили исполнение на 22,42 балла.