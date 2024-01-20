В Госдуме оценили рукопожатие между украинкой и россиянкой на Australian Open

Журова: украинку Котляр загнобят за рукопожатие с россиянкой Минчевой на AO

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила рукопожатие между украинской теннисисткой Елизаветой Котляр и россиянкой Владой Минчевой на Australian Open (AO). Ее слова приводит ТАСС.

Журова предположила, что Котляр загнобят на родине. «Этот поступок — личная смелость спортсменки, но мы помним, чем такое заканчивается на ее родине. Но порадуемся за этот поступок, слава Богу, есть кто-то, кто считает это нормальным», — отметила она.

Также депутат заявила, что Международному олимпийскому комитету и спортивным федерациям стоит переосмыслить необходимость рукопожатий. «Во многих видах спорта оно было обязательным, но, видимо, придется пересмотреть», — сказала Журова.

Котляр и Минчева обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского AO. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Украинские теннисистки обычно не жмут руки россиянкам и белорускам и не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители иногда освистывают спортсменок.