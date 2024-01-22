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19:00, 22 января 2024Наука и техника

Определена точность умных часов

Умные часы Apple, Google, Garmin и Samsung оказались точны при подсчете шагов

Фото: Luke Chesser / Unsplash

Блогер Маркес Браунли протестировал точность популярных умных часов. Соответствующий ролик опубликован на его YouTube-канале.

В ходе эксперимента Браунли попытался определить точность умных часов, доступных на рынке. Блогер протестировал встроенный в Apple Watch Ultra, Garmin Fenix 7, Samsung Galaxy Watch и Google Pixel Watch шагомер. Автор надел все устройства на запястье и прошел с ними ровно 1000 шагов.

В результате оказалось, что самый точный показатель продемонстрировали Google Pixel Watch — 998 шагов. Ниже расположились часы от Samsung и Garmin — 994 и 964 шага соответственно. В конце разместили Apple Watch Ultra, которые насчитали 955 шагов.

Браунли назвал работу всех носимых устройств, испытанных в тестах, удовлетворительной. Также он проверил, как считает активность дешевый шагомер за пять долларов: гаджет зафиксировал 1168 шагов, то есть почти на 20 процентов больше.

В начале января блогер Маркес Браунли назвал Google Pixel 7a смартфоном с лучшей камерой на рынке по итогам 2023 года. В топ также вошли Google Pixel 8 Pro, Google Pixel Fold, OnePlus Open, Samsung Galaxy S23, Samsung Z Flip 5, iPhone 15 Pro.

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      Андрей Ставицкий
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