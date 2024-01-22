Американский боксер отказался от боя с Тимом Цзю

Американский боксер Эриксон Лубин отказался от переговоров о бое с Тимом Цзю

Американский боксер Эриксон Лубин отказался от проведения боя против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) австралийца Тима Цзю. Об этом Aus Boxing сообщает в соцсети Х (бывший Twitter).

По информации источника, причиной стали неудавшиеся переговоры. Отмечается, что в данный момент представители Цзю занимаются организацией поединка против американцев Теренса Кроуфорда и Верджила Ортиса. Оба спортсмена заинтересованы в бое.

1 октября 2023 года Тим Цзю без боя получил титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 69,9 килограмма. Это произошло после того, как прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло начал поединок с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе, в котором проиграл.

29-летний Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпион мира по боксу Кости Цзю. На счету Тима 24 победы, 17 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения.