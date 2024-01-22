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15:54, 22 января 2024Спорт

Футболист рассказал о главном стереотипе о русских в Сербии

Футболист Александр Зуев рассказал про стереотип о русской водке в Сербии

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Зуев рассказал об отношении к русским в Сербии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Зуев поделился, что в Сербии всегда хорошо относятся к русским. «Их главный стереотип о русской культуре — водка. Подшучивают над этим, часто употребляют "братушка", ну и отсюда, конечно же, вопрос: "Братушка, когда водка?"» — отметил он.

Зуев играл за ИМТ из Белграда с сентября 2023-го по январь 2024-го. В составе команды футболист провел 13 матчей в чемпионате страны и отметился одной результативной передачей.

Ранее французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о неоправдавшихся стереотипах о России. По его словам, в России живут замечательные люди, а холода терпимые.

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      Дарья Коршунова
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