Германия столкнется с рекордной забастовкой на железных дорогах

В Германии 24 января начнется рекордная забастовка машинистов поездов

Германия столкнется с самой долгой забастовкой машинистов поездов уже в среду, 24 января. Об этом со ссылкой на заявление профсоюза GDL сообщает Reuters.

Организация, которая представляет интересы машинистов, отклонила очередное предложение государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn о заработной плате. Шестидневная забастовка начнется в два часа ночи по местному времени и продлится до понедельника, 29 января. До этого рекордный период забастовки на Deutsche Bahn (пять дней) был зафиксирован в 2015 году.

Представитель Института немецкой экономики (IW) Михаэль Гремлинг считает, что ущерб от предстоящей остановки движения на железных дорогах страны может составить до миллиарда евро, так как одновременно нарушена часть транспортных маршрутов из-за кризиса в Красном море. Он напомнил, что немецкая экономика уже находится в рецессии, и ситуация может ухудшиться, предположил эксперт.

Главный экономист Commerzbank Йорг Кремер прогнозирует, что забастовка может стоить транспортному сектору только 30 миллионов евро (32,66 миллиона долларов) в день. Однако ущерб будет значительно больше, если части предприятий придется остановить производство из-за проблем с поставками сырья и материалов, объясняет он. Кроме того, забастовка испортит и без того запятнанный имидж Германии как места для ведения бизнеса, сказал Кремер.

19 января Deutsche Bahn представила GDL новое предложение, которое было отвергнуто другой стороной. Глава профсоюза Клаус Везельски заявил, что новым предложением железнодорожный оператор продолжил прежний курс на конфронтацию без «какого-либо намерения достичь соглашения». GDL добивается сокращения рабочей недели для работников с 38 до 35 часов при нынешней заработной плате, последнее предложение Deutsche Bahn предполагало увеличение зарплаты на 13 процентов, а также возможность 37-часовой рабочей недели при сохранении текущего уровня оплаты труда.

В начале января один из заводов немецкого автопроизводителя Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене приостановил работу из-за забастовок фермеров. Митингующие заблокировали дороги, перекрыв их тракторами, из-за чего сотрудники не смогли добраться до места работы.

Фермеры протестуют против планов правительства поэтапно отменить сельскохозяйственные субсидии. Льготы позволяют аграриям экономить около 900 миллионов евро (980 миллионов долларов США) в год, а отказ от субсидий приведет к массовым банкротствам.