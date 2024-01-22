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10:45, 22 января 2024Спорт

Главный тренер «Спартака» отреагировал на информацию об уходе из клуба

Главный тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что остается в московском клубе

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на информацию об уходе из клуба. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, я остаюсь в "Спартаке"», — заявил Абаскаль в ответ на вопрос о будущем в московской команде.

Ранее журналист Анхель Гарсия сообщил, что Абаскаль может возглавить испанский клуб «Кадис». По информации источника, 34-летний специалист является наиболее предпочтительным кандидатом на замену уволенному Серхио Гонсалесу.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России.

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