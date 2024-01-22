Конфликт Зеленского и Кличко объяснили

Политолог Жарихин объяснил конфликт Зеленского и Кличко разной креатурой

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко был и будет, так как у них разная креатура, считает политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Кличко раскритиковал Зеленского. По его словам, страна отходит от демократических принципов, за которые должна была бороться, и становится все более авторитарной.

Во-первых, конфликт политиков — следствие развития ситуации на фронтах, объяснил политолог. Если бы контрнаступление удалось, Кличко бы не критиковал зажим демократии, полагает Жарихин.

Во-вторых, Кличко в отличие от Зеленского является креатурой другой команды, сказал политолог. «Если Зеленский — это креатура американцев, то Кличко — это традиционно креатура немецкая, и поэтому соперничество между ними в явной или неявной форме было всегда. Если сейчас идет кампания со стороны Кличко с критикой Зеленского, то мы можем вспомнить, что какое-то время назад шла кампания со стороны Зеленского и его команды с критикой Кличко», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Поэтому развитие конфликта будет, он все время то тлеет, то уходит в тень, то выходит на поверхность, учитывая, что разные хозяева Владимир Жарихин политолог

Он добавил, что решения по смене руководства принимаются не в Киеве. При этом отставка Кличко, по его словам, маловероятна. «Это довольно сложно. Надо сказать, что в общем-то он не так уж плохо исполняет свои обязанности, как об этом зачастую говорят, поэтому киевляне в целом его поддерживают. Тем более на фоне провалов по многим вопросам команды Зеленского по Украине», — заключил Жарихин.

Украинский градоначальник часто критикует действующего лидера страны. В частности, в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten Кличко заявил, что не удивлен падением рейтинга Зеленского и считает, что таким образом глава государства расплачивается за свои ошибки.

Также он обвинял президента в проведении обысков у конкурентов за власть и скатывании в авторитаризм.

