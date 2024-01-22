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20:43, 22 января 2024Спорт

Появились подробности нападения на тренера клуба КХЛ

Напавшего на главного тренера хоккейного «Нефтехимика» Олега Леонтьева задержали
Олег Леонтьев

Олег Леонтьев. Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Напавший на главного тренера хоккейного «Нефтехимика» Олега Леонтьева был задержан. Подробности появились у «Матч ТВ».

По информации источника, злоумышленником оказался 17‑летний житель Нижнекамска. Молодой человек рассказал, что, идя по узкой улице, случайно задел идущего навстречу неизвестного мужчину, после чего между ними завязался словесный конфликт. В результате мужчина ударил тренера по лицу и убежал.

Инцидент произошел утром 20 января. Неизвестный молодой человек, проходя мимо, толкнул Леонтьева, а затем ударил его по голове. Тренеру наложили два шва. Он обратился с заявлением в полицию.

Леонтьев тренирует «Нефтехимик» с 2021 года. Клуб в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 53 очка по итогам 54 матчей. Следующую игру «Нефтехимик» проведет дома 21 января против «Адмирала».

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      Анастасия Борисова
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