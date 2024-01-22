Россиянам объяснили отсутствие новогоднего роста цен на автомобили

74.ru: автодилеры отказались от повышения цен из-за затоваривания

Причиной отказа автодилеров от традиционного в новогоднее время повышения цен стало затоваривание,пишет 74.ru.

По данным журналистов, на фоне скопившегося запаса машин, соответствующего двухмесячному уровню продаж, около 35 процентов ввезенных в 2023 году в Россию китайских авто остались на складах к началу января. Как отмечает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая, такое положение дел подтолкнет дилеров идти на уступки покупателям, чтобы не «морозить» деньги.

В материале отмечается, что машины могут подешеветь, но произойдет это точечно и на не слишком значительные величины. Причем даже символическое понижение цен вряд ли коснется российских автопроизводителей, которые уже успели поднять цены в январе, — «АвтоВАЗ» запустил продажи самой дорогой модели Lada Vesta Sportline с типом кузова SW, а УАЗ просто поднял стоимость всех своих внедорожников.

Среди причин указанной тенденции, возникшей во второй половине 2023 года, называют насыщение авторынка продукцией, повышение ставки утильсбора и ключевой ставки ЦБ, повлиявшей на количество выданных автокредитов, а также налаженность ритма поставок, пошедших «по накатанной».

Ранее стало известно, что на фоне выросшей до максимума с начала 2022 года заполненности складов автомобилями дилеры начали чаще предлагать россиянам скидки на новые легковые авто.