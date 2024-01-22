Юрист оценила вину выбросившей кота Твикса проводницы

Юрист Зиберт назвала действия выбросившей кота Твикса проводницы самоуправством

Юрист Светлана Зиберт оценила вину проводницы поезда, которая выбросила на мороз кота Твикса. Об этом сообщает KP.RU.

По мнению Зиберт, в действиях проводницы был не прямой, а косвенный умысел. Статья 245 УК РФ, по которой наказывают за жестокое обращение с животными, требует прямого умысла, пояснила она. Поэтому, как полагает юрист, произошедшее правильнее квалифицировать как самоуправство. Наказание за это преступление предусмотрено статьей 330 УК РФ.

Статья о жестоком обращении с животным предполагает наличие умысла. Он прямой или косвенный. Прямой – это когда человек напрямую хочет смерти животному. Косвенный – когда человек предвидит смерть животного, но относится к этому безразлично. В случае с Твиксом я вижу, что у проводницы был косвенный умысел. Ну не мог взрослый человек, квалифицированный сотрудник, не осознавать тех общественно-опасных последствий, которые могут наступить. Полиции нужно еще раз провести проверку и опросить не только женщину, но и пассажиров вагона, чтобы понять, есть ли состав статьи 245 УК РФ. Но здесь, скорее, я вижу наличие состава преступления по статье статью 330 УК РФ о самоуправстве Светлана Зиберт юрист

Если проводницу признают виновной в жестоком обращении с животными, ей грозит до трех лет колонии. Максимальное наказание за самоуправство — арест на срок до шести месяцев.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на остановке в Кирове. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Хозяин кота заявил о готовности обратиться в суд.