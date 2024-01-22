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13:49, 22 января 2024Из жизни

Юрист оценила вину выбросившей кота Твикса проводницы

Юрист Зиберт назвала действия выбросившей кота Твикса проводницы самоуправством

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Юрист Светлана Зиберт оценила вину проводницы поезда, которая выбросила на мороз кота Твикса. Об этом сообщает KP.RU.

По мнению Зиберт, в действиях проводницы был не прямой, а косвенный умысел. Статья 245 УК РФ, по которой наказывают за жестокое обращение с животными, требует прямого умысла, пояснила она. Поэтому, как полагает юрист, произошедшее правильнее квалифицировать как самоуправство. Наказание за это преступление предусмотрено статьей 330 УК РФ.

Статья о жестоком обращении с животным предполагает наличие умысла. Он прямой или косвенный. Прямой – это когда человек напрямую хочет смерти животному. Косвенный – когда человек предвидит смерть животного, но относится к этому безразлично. В случае с Твиксом я вижу, что у проводницы был косвенный умысел. Ну не мог взрослый человек, квалифицированный сотрудник, не осознавать тех общественно-опасных последствий, которые могут наступить. Полиции нужно еще раз провести проверку и опросить не только женщину, но и пассажиров вагона, чтобы понять, есть ли состав статьи 245 УК РФ. Но здесь, скорее, я вижу наличие состава преступления по статье статью 330 УК РФ о самоуправстве

Светлана Зибертюрист
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Если проводницу признают виновной в жестоком обращении с животными, ей грозит до трех лет колонии. Максимальное наказание за самоуправство — арест на срок до шести месяцев.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на остановке в Кирове. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Хозяин кота заявил о готовности обратиться в суд.

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      Олег Парамонов
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