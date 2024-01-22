Валуев назвал WADA ворами и заявил, что неразумно платить им большие взносы

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ворами. Его слова приводит Sport24.

Валуев заявил, что России неразумно платить большие взносы WADA, в связи с чем нужно действовать юридически и обращаться в суд. «Они воры и никогда в этом не признаются», — посчитал депутат.

17 ноября 2023 года стало известно, что Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы WADA в 2023 году. Взнос России должен был составить 1,267 миллиона долларов, Белоруссии — 46 тысяч долларов.

22 сентября в WADA заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнило требования для восстановления статуса, так как его кодекс не интегрирован в национальное законодательство. Отмечалось, что российская сторона может обжаловать это в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.