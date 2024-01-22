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18:50, 22 января 2024Спорт

Валуев назвал WADA ворами

Валуев назвал WADA ворами и заявил, что неразумно платить им большие взносы

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ворами. Его слова приводит Sport24.

Валуев заявил, что России неразумно платить большие взносы WADA, в связи с чем нужно действовать юридически и обращаться в суд. «Они воры и никогда в этом не признаются», — посчитал депутат.

17 ноября 2023 года стало известно, что Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы WADA в 2023 году. Взнос России должен был составить 1,267 миллиона долларов, Белоруссии — 46 тысяч долларов.

22 сентября в WADA заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнило требования для восстановления статуса, так как его кодекс не интегрирован в национальное законодательство. Отмечалось, что российская сторона может обжаловать это в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.

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      Анастасия Борисова
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