Оптовые цены на бензин резко выросли

Оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ выросли на два процента за сутки

Во вторник, 23 января, оптовая стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла более чем на два процента, свидетельствуют данные площадки.

Марка АИ-92 подорожала на 2,04 процента, до 45,7 тысячи рублей за тонну, а АИ-95 — на 2,11 процента, до 48,7 тысячи рублей. Также выросла стоимость летнего (плюс 0,97 процента, до 52,2 тысячи рублей) и зимнего (плюс 0,66 доллара, до 60,6 тысячи) дизельного топлива. В общей сложности за последний месяц оптовые цены на бензин поднялись на 20 процентов.

Резкий рост в последнюю неделю объясняется второй подряд аварией на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла», поставки с которого имеют ключевое значение для Московского региона. По данным СМИ, проблемы возникли с установкой каталитического крекинга, для ремонта которой нужны подсанкционные комплектующие.

До этого предприятие столкнулось с трудностями на такой же установке, но ее в конце декабря 2023 года перезапустили, пусть и на меньшей мощности. Сроки возобновления работы НПЗ в полном объеме не называются.

По данным Bloomberg, объем переработки нефти в России после сообщения об инциденте дополнительно сократился. На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак провел совещание с профильными ведомствами и топливными компаниями, где поручил последним следить за розничной стоимостью топлива. Власти пока отрицают возможность нового запрета экспорта топлива для сдерживания цен.