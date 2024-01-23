Чемпион ОИ Галлямов оценил сроки возвращения россиян на международные старты

Фигурист Галлямов заявил, что сложно назвать дату возращения россиян на турниры

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в парах Александр Галлямов оценил сроки возвращения российских спортсменов на международные старты. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Очень сложно даже прикинуть. Даже если нас так или иначе допустят к Олимпиаде 2026 года, то, вероятно, в каждом виде будет только одна квота», — заявил 24-летний фигурист.

Отсутствие международных стартов, по словам Галлямова, не бьет по его мотивации, так как фигурное катание — это его работа. Он каждый день приходит на тренировку и просто выполняет свои обязанности.

Галлямов — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы в парном катании вместе с Анастасией Мишиной. В 2022 году Украина ввела персональные санкции против спортсмена за поддержку спецоперации.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина оценила чемпионат Европы без россиян фразой «деньги на ветер». По ее мнению, болельщикам не за кем следить на турнире.