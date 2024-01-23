Олимпийский чемпион Галлямов высказался о выступлении под нейтральным флагом

Галлямов заявил, что не считает ужасным выступление под нейтральным флагом

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в парах Александр Галлямов прокомментировал выступление российских спортсменов под нейтральным флагом. Мнение он высказал в интервью «Ленте.ру».

«Мы это уже делали, в том числе наша с Анастасией Мишиной пара. Ничего ужасного в этом не вижу. Все же понимают, что ты из России», — сказал Галлямов.

Галлямов — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы в парном катании вместе с Анастасией Мишиной. В 2022 году Украина ввела персональные санкции против спортсмена за поддержку СВО.

Ранее олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд заявлял, что откажется от поездки на зимние Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. «Буду выступать только за Россию», — заявил американец, получивший российское гражданство перед играми в Сочи в 2014 году.

