Олимпийский чемпион Галлямов высказался о выступлении под нейтральным флагом
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в парах Александр Галлямов прокомментировал выступление российских спортсменов под нейтральным флагом. Мнение он высказал в интервью «Ленте.ру».
«Мы это уже делали, в том числе наша с Анастасией Мишиной пара. Ничего ужасного в этом не вижу. Все же понимают, что ты из России», — сказал Галлямов.
Галлямов — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы в парном катании вместе с Анастасией Мишиной. В 2022 году Украина ввела персональные санкции против спортсмена за поддержку СВО.
Ранее олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд заявлял, что откажется от поездки на зимние Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. «Буду выступать только за Россию», — заявил американец, получивший российское гражданство перед играми в Сочи в 2014 году.