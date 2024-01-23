«Потребуется эвакуироваться из Киева». В Азии предрекли перенос столицы Украины во Львов

AT: столицу Украины перенесут из Киева во Львов после поражения ВСУ

Обозреватель издания Asia Times (AT) и бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен предположил, что властям Украины придется эвакуироваться из Киева. В случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) проиграют в конфликте, столицу государства придется переносить.

По мнению журналиста, столица Украины в будущем должна располагаться во Львове. При этом в декабре прошлого года стало известно, что США выделят 225 миллионов долларов на строительство евроколеи в 75 километров от Львова до границы с Европейским союзом (ЕС).

Брайен назвал возможного главу нового правительства

Обозреватель AT допустил, что главой нового правительства могут назначить Кирилла Буданова, который сейчас занимает пост начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Если ее правильно понимать, то она направлена на то, чтобы справиться с новой реальностью, заключающейся в том, что Украина проиграет в конфликте и правительству страны, возможно, потребуется эвакуироваться из Киева Стивен Брайен журналист Asia Times

Брайен также заявил, что ВСУ сейчас способны задержать российских военных, но у украинской армии «нет никакой возможности остановить их». Военный корреспондент Хавьер Эспиноза подтвердил, что ВСУ несут огромные потери. Кроме того, как указал Эспиноза, на Украине уже допускают, что конфликт может затянуться на годы.

Украина испытывает проблемы в зоне СВО

Издание Daily Star пишет, что неудачи контрнаступления ВСУ привели в растерянность президента страны Владимира Зеленского. В статье приводится мнение британского профессора Энтони Глиза о том, что вооруженное противостояние в медленном темпе продолжится на протяжении зимы. Западные страны при этом не предоставят Киеву существенной военной помощи.

На фронте сложилась тупиковая ситуация, которая, скорее всего, будет сохраняться еще несколько месяцев. Такое положение вещей приводит Зеленского в растерянность Daily Star

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов. Он призвал нарастить военные поставки Украине, которые должны «сопровождаться возрождением европейской оборонной промышленности».