Среда обитания
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17:23, 23 января 2024Среда обитания

Ученый заявил о неготовности одного континента к последствиям таяния льдов

Траты на исследования обосновали словами «Антарктида больше не будет прежней»

Фото: Henrique Setim / Unsplash

Австралия не готова к ускоренному таянию льдов Южного полюса, которое изменит страну, ударив по ряду отраслей экономики, включая сельское хозяйство, пишет Guardian со ссылкой на исследователя Антарктиды, профессора Мэтта Кинга.

«Австралийская экономика и мировая экономика построены на том, что Антарктида такая, какая она есть. Мы переходим к этапу, когда Антарктида больше не будет прежней», — заявил ученый о необходимости активнее изучать происходящие процессы. По его словам, исследования нынешних изменений, включающих ускоряющееся таяние гигантских ледяных щитов и замедление глубоководного океанского течения, крайне недостаточно финансируются.

При этом, предупреждает специалист, они могут привести к ускорению повышения уровня моря вдоль побережья, значительному изменению погодных условий. В результате изменения, ранее занимавшие более тысячи лет, могут произойти в течение десятилетий, повлияв на условия жизни граждан государства-континента.

Кинг сказал, что уже сейчас можно говорить о свидетельствах влияния ускорившегося таяния морского льда на погодные условия в Австралии. Потенциальное снижение количества углекислого газа, поглощаемого Южным океаном, также создает существенные риски, которым, по мнению ученого, не уделяют в стране должного внимания.

Исследования под руководством Кинга показали, что за последние два десятилетия антарктические ледники теряли в среднем около 150 миллиардов тонн льда в год. Аналогичная проблема существует и в северном полушарии. В тот же период в Гренландии ускорилось таяние льда, на которое влияет дующий с гор теплый и сухой ветер, создающий эффект фена.

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      Дмитрий Воронин
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