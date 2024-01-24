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08:43, 24 января 2024Мир

Россия доставит еще одну партию гумпомощи для сектора Газа

Спецборт МЧС РФ Ил-76 доставит еще 30 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Спецборт МЧС России доставит еще 30 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что самолет Ил-76 вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш. На его борту: продукты питания и средства личной гигиены. Специалисты МЧС РФ передадут гуманитарный груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

В начале декабря 2023 года в МЧС РФ сообщали, что в Эль-Ариш было доставлено уже более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Марина Совина
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