Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
1:4
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЮАР
0:0
2-й тайм
live
Тунис
Кубок африканских наций|Группа E. 3-й тур
Мальорка
Сегодня
21:30 (Мск)
Жирона
Кубок Испании|1/4 финала
Бавария
Сегодня
22:30 (Мск)
Унион
Германия - Бундеслига|13-й тур
Атлетик Б
Сегодня
23:30 (Мск)
Барселона
Кубок Испании|1/4 финала
Бостон Брюинз
Завтра
03:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
21:06, 24 января 2024Спорт

Иностранный футболист уехал из России спустя 16 лет выступлений в стране

Эквадорский футболист Кристиан Нобоа покинул «Сочи» и перешел в «Эмелек»
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа покинул футбольный клуб «Сочи». Об этом сообщается на сайте команды.

Иностранный футболист перешел в эквадорский «Эмелек», где он начинал карьеру. Он заявил, что провел счастливые 16 лет в стране и будет скучать по России.

27 апреля 2023 года Нобоа анонсировал получение гражданства России. По словам эквадорца, он впервые о задумался о российском паспорте в 2014 году, но тогда не предполагал, что проведет в стране столько времени.

Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Вместе с клубом он стал серебряным призером Российской премьер-лиги и был признан Российским футбольным союзом лучшим игроком сезона. Полузащитник также дважды становился чемпионом России в составе казанского «Рубина» и еще один раз — с петербургским «Зенитом». Впервые в РПЛ он оказался в 2007 году.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский пилот объяснил деталь на видео с падением Ил-76 под Белгородом

      Назван адрес места жительства семьи Владимира Путина во время блокады

      Лавров высказался о недоверии Запада по поводу крушения Ил-76

      Лавров заявил о нежелании России нападать на другие страны

      Лавров усомнился в готовности Украины к урегулированию конфликта

      Глава Оренбургской области раскрыл подробности о крушении Ил-76

      Названа неожиданная причина появления лишнего веса

      Иностранный футболист уехал из России спустя 16 лет выступлений в стране

      США присоединились к крупнейшим со времен холодной войны учениям НАТО

      Киев потребовал от ЕС вернуть уехавших украинцев на родину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше