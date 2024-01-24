Иностранный футболист уехал из России спустя 16 лет выступлений в стране

Эквадорский футболист Кристиан Нобоа покинул «Сочи» и перешел в «Эмелек»

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа покинул футбольный клуб «Сочи». Об этом сообщается на сайте команды.

Иностранный футболист перешел в эквадорский «Эмелек», где он начинал карьеру. Он заявил, что провел счастливые 16 лет в стране и будет скучать по России.

27 апреля 2023 года Нобоа анонсировал получение гражданства России. По словам эквадорца, он впервые о задумался о российском паспорте в 2014 году, но тогда не предполагал, что проведет в стране столько времени.

Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Вместе с клубом он стал серебряным призером Российской премьер-лиги и был признан Российским футбольным союзом лучшим игроком сезона. Полузащитник также дважды становился чемпионом России в составе казанского «Рубина» и еще один раз — с петербургским «Зенитом». Впервые в РПЛ он оказался в 2007 году.