Медведев оценил выход в полуфинал Australian Open

Даниил Медведев заявил, что четвертьфинал AO против Хуркача его уничтожил

Российский теннисист Даниил Медведев оценил выход в полуфинал Austlalian Open-2024. Его слова приводит «Чемпионат».

Россиянин отметил, что четвертьфинал против поляка Хуберта Хуркача его уничтожил. «Не то что бензин закончился, но физически было очень тяжело уже в конце второго сета. Он здорово играл, а у меня вообще концентрации не осталось», — заявил Медведев.

Встреча россиянина и поляка прошла ранее в среду, 24 января. Игра продлилась пять сетов, а победу одержал Медведев.

В полуфинале Медведев встретится с победителем поединка между немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Они проведут матч позднее 24 января.