Модель раскрыла простой способ сделать новую обувь более удобной

Блогерша и модель из Лондона Мэри Грейс раскрыла простой способ сделать новую обувь более удобной с помощью подручных средств. Соответствующей информацией она поделилась в TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом marygracetropeano продемонстрировала черные лодочки на высоком каблуке. Затем она воспользовалась ножницами и отрезала часть подошвы в обуви. «Это позволит не поскользнуться», — объяснила она.

Помимо этого, манекенщица нанесла на пятку роликовый дезодорант, который, по ее словам, позволит предотвратить появление волдырей из-за натирания.

Юзерша также рассказала, что перед фотосессией проходится по волосам щеткой для удаления ворса и шерсти, которая уменьшает электризацию и сглаживает торчащие пряди.

Подписчики оценили рекомендации Грейс и дополнили их своими советами в комментариях под постом. «Вот еще один трюк: алюминиевая фольга удаляет статику с волос», «Носите шерстяные носки, чтобы не было волдырей», «Ух ты, спасибо, вы спасли мне жизнь», — высказались они.

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