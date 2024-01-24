Появились первые кадры с места крушения Ил-76 с пленными бойцами ВСУ
Очевидцы опубликовали первые кадры с места крушения Ил-76 с пленными бойцами ВСУ
Очевидцы показали первые кадры с места крушения военно-транспортного Ил-76 с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фото опубликовала радиостанция «Говорит Москва» в Telegram. Как ранее сообщали в Минобороны России, всего на борту самолета находились 65 пленных солдат ВСУ.
Судя по кадрам, появившимся в соцсетях издания, самолет при падении развалился на множество частей. На фотографиях видны обломки обшивки и фрагменты кабины.
Известно, что на место крушения уже выехали.
Ранее очевидцы опубликовали видео возможного падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.
Сегодня, 24 января, в Белгороде объявляли ракетную опасность.