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12:52, 24 января 2024Россия

Появились первые кадры с места крушения Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Очевидцы опубликовали первые кадры с места крушения Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Очевидцы показали первые кадры с места крушения военно-транспортного Ил-76 с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фото опубликовала радиостанция «Говорит Москва» в Telegram. Как ранее сообщали в Минобороны России, всего на борту самолета находились 65 пленных солдат ВСУ.

Судя по кадрам, появившимся в соцсетях издания, самолет при падении развалился на множество частей. На фотографиях видны обломки обшивки и фрагменты кабины.

Известно, что на место крушения уже выехали.

Ранее очевидцы опубликовали видео возможного падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Сегодня, 24 января, в Белгороде объявляли ракетную опасность.

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      Марк Леонов
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