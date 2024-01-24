Появилось видео после падения бойца MMA c десятого этажа

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Зайналов по прозвищу Веном выпал с десятого этажа в Ростове-на-Дону. Видео появилось у Telegram-канала Shot.

На кадрах видно, как спортсмен лежит на асфальте, тяжело дыша. Рядом с ним — лужа крови. Отмечается, что он упал на автомобиль, на котором заметна вмятина.

О падении Зайналова стало известно ранее 24 января. Спортсмен находится в реанимации. Отмечается, что за его жизнь борются медики.

В последнем поединке Зайналов досрочно уступил Захару Амои по прозвищу Езид. Бой проходил в кулачной лиге Hardcore FC. 2 февраля спортсмен должен был провести поединок против Эдуарда Кузьминова.

Всего Зайналов провел 15 поединков по правилам MMA. На его счету четыре победы, десять поражений и одна ничья.

