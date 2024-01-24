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09:06, 24 января 2024Россия

Раскрыты последствия атаки украинских беспилотников в Орле

Мэр Орла Пархин: после атаки беспилотников ВСУ в нескольких домах выбиты стекла

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитых над Орлом утром 24 января, в нескольких многоэтажных домах в Северном и Железнодорожном районах города оказались выбиты стекла. Последствия инцидента раскрыл мэр Юрий Парахин в Telegram.

Он уточнил, что ущерб — пока предварительный. Администрация города организовала комиссию по чрезвычайной ситуации, которая совместно с управляющими компаниями и территориальными управлениями займется восстановлением выявленных повреждений. Жильцам пострадавших квартир предложили проехать в пункт временного размещения.

Утром 24 января ВСУ попытались атаковать Орловскую область. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, дроны ВСУ перехватили в Железнодорожном и Северном районах столицы региона. Пострадавших нет. В Минобороны России уточнили, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили четыре беспилотника.

Ранее, 9 января, дроны-камикадзе атаковали расположенную в Орле нефтебазу. В результате произошло возгорание, которое удалось оперативно локализовать. Губернатор Клычков сообщал о трех пострадавших.

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      Константин Лысяков
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