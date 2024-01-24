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22:13, 24 января 2024Наука и техника

Ученые назвали снижающие риск развития деменции привычки

JAD: общение, отказ от алкоголя и курения снижают риск развития деменции

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Специалисты из китайской больницы PLA общего профиля в Пекине выяснили, что физические упражнения, отказ от алкоголя и курения, а также регулярное общение с друзьями и родственниками, наличие хобби снижают риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Affective Disorders (JAD).

В исследовании приняли участие 2537 добровольцев, у которых не было деменции. Ученые собрали подробные данные об образе жизни участников, их привычках весе, росте. Также специалисты взяли у пациентов образцы крови для оценки уровня сахара и холестерина. В течение двух лет ученые наблюдали за участниками.

Выяснилось, что у участников, которые правильно питались, выполняли физические упражнения и не имели проблем со сном, деменция развивалась реже.

В статье указано, что при оценке рисков ученые использовали балльно-рейтинговую систему. Так, если участники выполняли физические упражнения в течение 10 минут в день и дольше — им давали один балл. Также по одному баллу можно было получить за наличие хобби, общение с друзьями и близкими не менее трех раз в неделю, отказ от алкоголя и сигарет. Соблюдение всех рекомендаций ученых означало, что участник получает шесть баллов.

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Специалисты пришли к выводу, что у участников, которые набрали не менее четырех баллов, вероятность появления признаков снижения когнитивных способностей к концу изучения была на 29 процентов ниже по сравнению с теми, кто набрал три балла или ниже.

Ранее невролог Маринэ Танашян рассказала, что перенесенные вирусные заболевания, к примеру, коронавирус, могут запустить процесс когнитивных расстройств, приводящих, в частности, к слабоумию.

Медик объяснила, что при неадекватно протекающем воспалении в патологический процесс вовлекаются ткани нервной системы, что иногда приводит к повреждению нейронов и питающих их клеток.

Помимо этого, врач-невролог Ричард Рестак ранее назвал неочевидный ранний симптом деменции. Медик указал, что неспособность выполнять хорошо отработанные действия называется апраксией.

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      Марина Совина
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