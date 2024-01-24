Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:00, 24 января 2024Наука и техника

С орбиты РОС будут отправлять аппараты к Луне

РКК «Энергия»: плоскость орбиты РОС позволит отправлять аппараты к Луне

Фото: Andrés Gómez / Unsplash

Плоскость околоземной орбиты перспективной Российской орбитальной станции (РОС) позволит отправлять аппараты к Луне два раза в месяц, говорится в докладе специалиста по баллистическому обеспечению полетов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Никиты Чудинова, сделанном в рамках XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева (Королевские чтения). Об этом сообщает ТАСС.

«Возможность отлета из плоскости РОС к Луне появляется каждые 15 суток», — указано в презентации специалиста.

Материалы по теме:
Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
1 июня 2021
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022

Ранее в ходе Королевских чтений генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев показал проект перспективного космоплана, который будет доставлять космонавтов на будущую РОС.

Тогда же Соловьев заявил, что к создаваемой РОС с 2028 по 2033 год планируется отправить десять перспективных космических кораблей «Орел».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появилась версия о поражении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ ракетой ЗРК Patriot

      Звезда «Универа» вспомнил о намерении работать таксистом в период пандемии

      На Украине предъявили обвинения гендиректору российской КТРВ

      Стилистка назвала россиянкам главный тренд 2024 года

      Автор антироссийских «санкций из ада» обвинил ФБР в подлоге

      В ФХР заявили о нежелании игроков переходить на клюшки российского производства

      В Минфине заявили о системно неправильном подходе к льготной ипотеке

      Путин уволил замглавы российской службы

      11-летней танцовщице пришлось бросить занятия из-за аллергии на себя

      В столице Сербии загорелся крупнейший китайский рынок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше