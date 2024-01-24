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13:11, 24 января 2024Россия

Симоньян прокомментировала крушение военного Ил-76 под Белгородом

Симоньян высказалась о крушении Ил-76 фразой «пленные — их, сбили — они»

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области.

«Самолет и экипаж — наши. Пленные — их (Вооруженных сил Украиныприм. "Ленты. ру"). Сбили — они», — резюмировала она.

При этом Симоньян подчеркнула, что остальная информация «от лукавого».

Министерство обороны сообщило о крушении военного самолета 24 января. Как уточнили в ведомстве, Ил-76 разбился при выполнении планового полета. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих — их везли для обмена. Кроме того, в самолете было шесть членов экипажа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что Кремль займется изучением произошедшего.

Сообщалось, что второй военный самолет Ил-76 с 80 пленными бойцами Вооруженных сил Украины развернули над Белгородской областью.

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