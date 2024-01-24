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14:49, 24 января 2024Спорт

Стал известен итог попытки нидерландской прокуратуры экстрадировать Промеса

Прокуратура Нидерландов не смогла добиться экстрадиции Квинси Промеса

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Попытки прокуратуры Нидерландов экстрадировать голландского легионера «Спартака» Квинси Промеса на родину из ОАЭ не увенчались успехом. Итог стал известен изданию AD.

В ближневосточной стране игрок находится на сборах с красно-белыми. 24 января суд в Амстердаме рассматривает дело Промеса, который обвиняется в контрабанде наркотиков. Сам футболист на заседании не присутствует.

В январе прошлого года Промеса заподозрили в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. По данным прокуратуры Нидерландов, в 2019 году хавбек был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей Уортелу.

В июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. Форвард продолжает играть за «Спартак» и в нынешнем сезоне забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в 17 матчах чемпионата России.

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      Алексей Гусев
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