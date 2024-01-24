Стал известен итог попытки нидерландской прокуратуры экстрадировать Промеса

Прокуратура Нидерландов не смогла добиться экстрадиции Квинси Промеса

Попытки прокуратуры Нидерландов экстрадировать голландского легионера «Спартака» Квинси Промеса на родину из ОАЭ не увенчались успехом. Итог стал известен изданию AD.

В ближневосточной стране игрок находится на сборах с красно-белыми. 24 января суд в Амстердаме рассматривает дело Промеса, который обвиняется в контрабанде наркотиков. Сам футболист на заседании не присутствует.

В январе прошлого года Промеса заподозрили в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. По данным прокуратуры Нидерландов, в 2019 году хавбек был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей Уортелу.

В июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. Форвард продолжает играть за «Спартак» и в нынешнем сезоне забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в 17 матчах чемпионата России.