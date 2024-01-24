Судоходная компания перешла на доставку грузов по суше из-за атак хуситов

Судоходная компания Hapag-Lloyd открыла путь через ОАЭ из-за обстрелов хуситов

Немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd открыла наземный маршрут через территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии из-за участившихся случаев ракетных обстрелов торговых судов йеменскими повстанцами-хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла». Об этом сообщает Der Spiegel.

Альтернативный путь соединит порты Джебель-Али в ОАЭ, Даммам и Джэбэль Али в Саудовской Аравии в Персидском заливе с портом Джидда в Красном море. Решение о доставке грузов по суше было принято с целью обойти стороной кризисную акваторию и снизить риски ракетных атак со стороны боевиков. Уточняется, что открытие нового обходного сухопутного маршрута позволит судовладельцам снизить риски столкновений с хуситами.

В немецкой судоходной компании назвали подобное экстренное решение «удобным». Оно поможет в том числе снизить цены на морские контейнерные перевозки, средняя стоимость которых за последнее время увеличилась вдвое. Возобновить же следование судов через акваторию Красного моря планируют после нормализации обстановки в акватории и в целом на Ближнем Востоке.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Flexport сообщило, что за последнее время более 500 контейнеровозов вынужденно изменили маршруты следования из-за обострения кризиса в Красном море. В результате массового изменения маршрутов время в пути увеличится в среднем на две недели, что может привести к повышению конечной стоимости доставляемых видов продукции.

