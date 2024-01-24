Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:43, 24 января 2024Экономика

Судоходная компания перешла на доставку грузов по суше из-за атак хуситов

Судоходная компания Hapag-Lloyd открыла путь через ОАЭ из-за обстрелов хуситов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd открыла наземный маршрут через территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии из-за участившихся случаев ракетных обстрелов торговых судов йеменскими повстанцами-хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла». Об этом сообщает Der Spiegel.

Альтернативный путь соединит порты Джебель-Али в ОАЭ, Даммам и Джэбэль Али в Саудовской Аравии в Персидском заливе с портом Джидда в Красном море. Решение о доставке грузов по суше было принято с целью обойти стороной кризисную акваторию и снизить риски ракетных атак со стороны боевиков. Уточняется, что открытие нового обходного сухопутного маршрута позволит судовладельцам снизить риски столкновений с хуситами.

Материалы по теме:
В Красном море обстреливают суда. Почему из-за этого вырастут цены на товары по всему миру?
В Красном море обстреливают суда. Почему из-за этого вырастут цены на товары по всему миру?
21 декабря 2023
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
10 октября 2023

В немецкой судоходной компании назвали подобное экстренное решение «удобным». Оно поможет в том числе снизить цены на морские контейнерные перевозки, средняя стоимость которых за последнее время увеличилась вдвое. Возобновить же следование судов через акваторию Красного моря планируют после нормализации обстановки в акватории и в целом на Ближнем Востоке.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Flexport сообщило, что за последнее время более 500 контейнеровозов вынужденно изменили маршруты следования из-за обострения кризиса в Красном море. В результате массового изменения маршрутов время в пути увеличится в среднем на две недели, что может привести к повышению конечной стоимости доставляемых видов продукции.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом

      Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

      Самолет Ил-76 сбили из ЗРК в Харьковской области

      Блогерша раскрыла дешевый способ омолодиться

      Стало известно о бойцах «Азова» на борту сбитого Ил-76

      Крушению Ил-76 предшествовали ночные атаки армии России по силам ВСУ в Харькове

      Жена главного тренера сборной России по футболу уедет жить в Европу

      В Германии помощь стран ЕС Киеву назвали недостаточной

      На Украине словами «отсидеться не получится» призвали рассказать правду об Ил-76

      Землетрясение произошло в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше