В порту Усть-Луга возобновили отгрузку нефтепродуктов после пожара

Reuters: «Новатэк» возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в Усть-Луге

«Новатэк» возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в порту Усть-Луга в Ленинградской области, где тремя днями ранее произошел пожар. Об этом со ссылкой на данные Лондонской фондовой биржи сообщает Reuters.

В порту в процессе загрузки топлива находятся танкеры Minerva Julie и Chrystal Arctic. Речь идет о партиях, выпущенных до возгорания, и стабильном газовом конденсате, который используется в производстве. «Интерфакс» со ссылкой на данные отслеживания судов подтверждает эту информацию.

Ранее о возобновлении отгрузки нефти и нефтепродуктов из Усть-Луги сообщила «Транснефть». Советник президента компании Игорь Демин отмечал, что все ограничения на работу сняты.

О пожаре на газовом терминале возле морского торгового порта в Усть-Луге стало известно утром 21 января. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что причиной возгорания стали два взрыва. О пострадавших не сообщалось. В «Новатэке» назвали его причиной внешнее воздействие. До этого в сети появилось видео, где над предприятием летит дрон самолетного типа.