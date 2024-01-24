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20:23, 24 января 2024Спорт

«Зенит» одержал разгромную победу на сборах

«Зенит» одержал разгромную победу над «Чонбук Моторс» на сборах в ОАЭ

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу в товарищеском матче на тренировочных сборах в ОАЭ. Результаты доступны на сайте команды.

Сине-бело-голубые оказались сильнее южнокорейского «Чонбук Моторс». Встреча завершилась со счетом 5:1. У победителей забитыми мячами отметились нападающий Матео Кассьерра, полузащитник Педро, нападающий Иван Сергеев, хавбек Густаво Мантуан и защитник Матвей Бардачев.

21 января главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде не хватает российских футболистов.

После 18 матчей «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым и отстает на два очка. РПЛ возобновится после паузы 3 марта.

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      Анастасия Борисова
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