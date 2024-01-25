Более 99 процентов опрошенных венгров поддержали позицию власти по Украине

Правительство Венгрии: 99 процентов венгров поддержали позицию власти по Украине

В Венгрии более 99 процентов участников национального опроса поддержали позицию Будапешта по конфликту на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте венгерского правительства.

Согласно данным опроса, 99,32 процента респондентов заявили, что для урегулирования украинского конфликта необходимо прекращение огня вместо поставок оружия. При этом 99,06 процента и вовсе заявили, что «не должны платить за поддержку Украины, пока Венгрия не получит причитающиеся ей деньги».

Кроме того, 99,29 процента опрошенных поддерживают намерение властей «отстаивать интересы венгерских фермеров и не допустить импорта украинского зерна по демпинговым ценам», а 99,02 процента согласились с тем, что подходящих условий для вступления Украины в Европейский союз еще нет.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в украинском конфликте страдают и венгры. Он напомнил, что на Украине проживает большая венгерская община, членов которой вербуют в армию.