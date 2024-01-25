Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:52, 25 января 2024Наука и техника

Военный оценил перспективы «летающих свиней» у ВСУ фразой «придется повозиться»

Военный Дандыкин: штурмовики А-10 будут мишенью ВС РФ в случае их передачи ВСУ

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил перспективы появления у Вооруженных сил Украины (ВСУ) штурмовиков A-10 «летающие свиньи». В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что в случае передачи Киеву этих самолетов они будут мишенью Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее обозреватель Telegraph Дэвид Экс сообщил, что США могут поставить Украине штурмовики A-10, названные в статье «летающими свиньями», или «бородавочниками». Экс, однако, назвал поставку эти самолетов маловероятной, несмотря на запрос Киева.

«А-10 — это в какой-то степени аналог нашего Су-25 "Грач". Он (штурмовик А-10 — прим. «Ленты.ру») достаточно старый, и, хотя сейчас он выведен за скобки, остается большое количество этих самолетов. Тихоходный самолет, который будет не самой сложной целью для нашей противовоздушной обороны. Если F-16 — это серьезный истребитель, то "бородавочник" — это старая тема. Тем не менее повозиться с ним придется, будем наносить удары по аэродромам, где эти самолеты будут находиться», — отметил Дандыкин.

Материалы по теме:
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

До этого командующий Сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждаются в американских штурмовиках A-10 Thunderbolt и самолетах, которые способны стрелять крылатыми ракетами с большой дальности.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте

      Клава Кока похвасталась новым автомобилем за 20 миллионов рублей

      Пресс-секретарь ОБСЕ выразил соболезнования в связи с крушением Ил-76

      Распространенный миф о куриных яйцах опровергли

      Стало известно о немецком оборонном плане сдерживания России

      В России раскрыли число ввезенных из Турции яиц

      Генерал ВСУ сообщил об активном наступлении ВС России на купянском направлении

      Проданная мужем женщина сумела сбежать после 24 лет рабства

      Россия закроет один пункт пропуска на границе с Эстонией

      В Польше заявили о необходимости «исправить балаган» во власти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше