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10:48, 25 января 2024Путешествия

Из разбившегося в Афганистане российского самолета украли 1,2 миллиона долларов

Hasht e Subh: из упавшего в Афганистане Falcon 10 украли 1,2 миллиона долларов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Из российского самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в Афганистане, украли 1,2 миллиона долларов (106 миллионов рублей). Об этом сообщает издание Hasht e Subh.

По данным портала, первой к разбившемуся самолету прибыла группа людей, которая как-то связана с начальником штаба вооруженных сил талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) Кари Фасихуддином Фитратом.

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Узнав о краже, губернатор талибов в Бадахшане Мухаммад Аюб Халид назначил комиссию по расследованию произошедшего в упавшем самолете. Уточняется, что ею руководит глава разведки талибов этой провинции.

Бизнесджет Falcon 10 разбился в горах Афганистана. Четыре члена экипажа спаслись, а два пассажира — предприниматели Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили. Приоритетной версией случившегося Следственный комитет РФ назвал отказ обоих двигателей. Ранее сообщалось, что пилота Дмитрия Белякова пока не удается доставить в Москву из-за отсутствия санитарного самолета.

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      Мария Борисова
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