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15:18, 25 января 2024Наука и техника

Назван способ создания «купола безопасности» для защиты от БПЛА в России

Дандыкин: «купол» для защиты РФ от атак БПЛА может состоять из средств РЭБ
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал способ создания в России «купола безопасности» для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что подобный «купол» может состоять из средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с предложением создать «купол безопасности» для защиты важных промышленных предприятий и объектов стратегической инфраструктуры от атак беспилотников на территории России.

Комментируя техническую возможность реализации подобной идеи, Дандыкин подчеркнул, что эта задача может оказаться непростой.

«Россия — это страна с большой территорией, это не Израиль, где есть купол, хотя его и то пробивают ракеты ХАМАС. У нас есть другая тема: создавать линию защиты радиоэлектронной борьбы, это можно также назвать куполом. Очевидно, что есть большая необходимость в этом, потому что противник приближается все ближе к нашим позициям, к объектам нашей экономики — НПЗ (нефтеперерабатывающим заводам — прим. "Ленты.ру")», — сказал он, обратив внимание на то, что от атак дронов Россию защищает эффективная работа средств противовоздушной обороны.

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25 января сообщалось, что на НПЗ в Туапсе Краснодарского края произошел крупный пожар. Официально причины возгорания не назывались, однако ряд СМИ писали, что НПЗ атаковали три украинских беспилотных летательных аппарата «Бобер». Все они были сбиты системой противовоздушной обороны: два упали в море, обломки третьего рухнули на вакуумную колонную установку.

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      Кирилл Садовский
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