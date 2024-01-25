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09:19, 25 января 2024Экономика

Целью санкций против российского депозитария назвали подрыв экономики страны

Совет ЕС: санкции против НРД могут привести к экономической нестабильности в РФ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД) могут привести к финансовой и экономической нестабильности и подорвать доверие к правительственной программе управления долгом. Об этом заявили представители Совета Европы, их слова приводит РБК.

В рамках заседания Суда общей юрисдикции ЕС, посвященном спору о санкциях против НРД, введенных в июне 2022 года, Совет Евросоюза заявил, что площадка является центральным депозитарием России и единственная, кто имеет доступ к международной финансовой системе». НРД играет «существенную роль в функционировании российской финансовой системы и прямо и косвенно обеспечивает возможность для правительства России осуществлять свою деятельность, проводить политику и пользоваться ресурсами», — назвали цели ограничений против депозитария представители европейской стороны.

«Сбои в системно значимых платежных системах потенциально могут поставить под угрозу функционирование всей экономики, а НРД управляет именно такой системой», — объяснил один из участников судебного процесса.

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В начале июня 2022 года главный российский депозитарий, входящий в структуру Московской биржи, попал под европейские санкции в рамках шестого пакета ограничений. Позже НРД признал внесение его в черные списки чрезвычайной ситуацией.

В середине августа НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге, требуя отменить введенные против него санкции. Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы, отметили представители площадки.

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      Вячеслав Агапов
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