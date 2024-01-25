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01:01, 25 января 2024Россия

Раскрыто состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге

В Петербурге сообщили о 4 пострадавших в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Четверо из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии. Эту информацию раскрыли РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

ДТП произошло на перекрестке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе. Инцидент попал на видео. Водитель автобуса, который выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов в Санкт-Петербурге, задержан, возбуждено уголовное дело.

17 января в Калининском районе Санкт-Петербурга автобус с пассажирами въехал в столб на проспекте Просвещения.

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