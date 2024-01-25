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13:50, 25 января 2024Ценности

Раскрыты действенные способы отрастить волосы

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Блогерша по имени Мариам раскрыла действенные способы отрастить волосы. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом mariamkozz рассказала, что с детства в области лба у нее наблюдалась залысина. По словам девушки, она решила отрастить волосы в проблемной зоне за два месяца и продемонстрировала результат. На размещенных кадрах видно, что на этом участке головы юзерши растут мелкие пушковые волосы.

Как утверждает Мариам, для устранения дефекта она использовала касторовое, миндальное и розмариновое масла, дерма-валик для массажа кожи головы и раствор миноксидила.

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Подписчики оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «У меня была точно такая же проблема, миноксидил и дермароллер сотворили для меня чудо», «Мне нужен этот продукт! У меня именно такая проблема: я три года подряд завязываю волосы в тонкий хвост», — написали они.

Ранее в январе россиянкам назвали самые модные окрашивания для седых волос. По словам основательницы школы колористики Ирины Быковской, обладательницам седины подойдет рельефный блонд или микромелирование, которое подразумевает создание светлого рисунка на корнях.

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      Екатерина Ештокина
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