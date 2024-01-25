«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в кроп-топе с глубоким декольте

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной хоккеисткой в мире», снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя спортсменка записала видео, на котором продемонстрировала стройную фигуру. На размещенных кадрах она идет по улице в кроп-топе с глубоким декольте, укороченных шортах и плетеных босоножках. Девушка сделала макияж в нюдовых тонах и распустила волосы.

Поклонники оценили данный ролик в комментариях. «Такая шикарная», «Великолепная, как и всегда», «Ты действительно идеальна», «Совершенная красота», «Многие девушки мечтают о твоей внешности», — высказывались они.

Ранее девушка, боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант, также снялась в откровенном образе. 29-летняя спортсменка запечатлела себя у зеркала в ванной в нижнем белье. Секс-символ MMA примерила комплект, который включал в себя бюстгальтер с косточками и трусы с обнажающими бедра вырезами.