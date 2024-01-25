Ключевую ставку в Турции подняли восьмой раз подряд

Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 45 процентов

Центральный банк Турции поднял ключевую ставку восьмой раз подряд. Об увеличении показателя с 42,5 до 45 процентов сообщает пресс-служба регулятора.

«Текущий уровень внутреннего спроса, нестабильность инфляции в сфере услуг и геополитические риски поддерживают инфляционное давление на прежнем уровне. Условия внешнего финансирования, укрепление валютных резервов, восстановление баланса текущего счета и спрос на активы, номинированные в турецких лирах, продолжают способствовать стабильности обменного курса и эффективности денежно-кредитной политики», — объяснили представители Центробанка.

Ключевая ставка в 45 процентов будет сохраняться до тех пор, пока не произойдет значительного замедления роста цен, а инфляционные ожидания не приблизятся к прогнозируемому диапазону, добавили в регуляторе. При этом комитет не исключил возможность дальнейшего повышения показателя, если возникнут «заметные и устойчивые риски».

Несмотря на продолжительное ужесточение денежно-кредитной политики, турецкая лира продолжает слабеть. Национальная валюта 11 января обновила исторический минимум и подешевела до отметки в 30 лир за доллар.

По данным Agence France-Presse (AFP), в декабре 2023-го годовая инфляция в Турции почти достигла 65 процентов, а к маю 2024 года она может разогнаться до 70-75 процентов. В Минфине при этом намерены снизить показатель почти в два раза, до 34 процентов. Центробанк Турции ожидает, что в 2024 году инфляция снизится до 33 процентов и в 2025-м — до 15 процентов.

Турецкие потребители оценивают годовую инфляцию в 96 процентов — это значение в полтора раза превышает официальные данные о росте потребительских цен. В то же время группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в стране в 127,21 процента.