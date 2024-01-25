Тысячи загадочных «червей» выстроились огромной шеренгой и ошеломили ученых

Разгадана тайна загадочных «червей» с Аляски, выстраивающихся шеренгами

Американские ученые разгадали тайну загадочных «червей» с Аляски, которые выстраиваются в огромные шеренги. Об этом сообщает Livescience.

В 2007 году тысячи крохотных существ, похожих на червей, переползли дорогу на глазах у жительницы американского города Эстер Мэгги Биллингтон. Они двигались слаженным потоком, который издалека напоминал змею.

Биллингтон сфотографировала необычных существ и показала снимки Дереку Сайксу, курировавшему отдел насекомых в Музее севера при Университете Аляски. «Было ясно, что это личинки мух, но я никогда не слышал о подобном феномене, — признался он. — Я был ошеломлен. Для меня это было что-то в духе "Секретных материалов"».

Сайксу удалось найти еще одну подобную «змею». Он взял из нее несколько личинок и ухаживал за ними, пока они не превратились во взрослых мух. Больше всего они напоминали почвенных комариков, относящихся к виду Sciara mirabilis. Такие комарики встречаются в Европе и, насколько известно, не склонны ползать шеренгами.

Следующий прорыв случился в 2021 году, когда гениталии этих насекомых изучил энтомолог Таллес Перейра из Музея севера при Университете Аляски. Он рассмотрел одного из самцов в мощный микроскоп и понял, что его половые органы имеют другую форму, чем у представителей вида Sciara mirabilis.

Ученые пришли к выводу, что имеют дело с новым, неизвестным ранее видом почвенных комариков. Они дали ему название Sciara serpens. Открытие описано в публикации, вышедшей в научном журнале Integrative Systematics: Stuttgart Contributions to Natural History.

Почвенные комарики считаются одним из наименее изученных семейств двукрылых насекомых. Причем, чем мельче комарик, тем меньше о нем известно.

Ранее сообщалось, что жительница бразильского штата Санта-Катарина сняла на видео скопление личинок, ползущее по тротуару как один огромный червь. По ее словам, они перебирали крохотными ножками и карабкались друг на друга.