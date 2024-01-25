В Азербайджане продлили арест миллиардера Варданяна

Суд в Азербайджане продлил арест миллиардера Варданяна на четыре месяца

В Азербайджане Сабаильский районный суд продлил на четыре месяца арест миллиардера и бывшего экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна. Об этом сообщает агентство АПА.

Отмечается, что в ходе следствия выявлены подозрения в совершении Варданяном преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Речь идет о финансировании терроризма, участии в создании и деятельности не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп, а также о незаконном пересечении государственной границы.

Варданяна задержали 27 сентября 2023 года при попытке выехать из Карабаха в Армению через погранично-пропускной пункт «Лачин». В сопровождении сотрудников Госпогранслужбы Азербайджана он был доставлен в Баку.