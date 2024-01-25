Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:34, 25 января 2024Экономика

В Индии заявили об увеличении объема торговли с Россией

Власти Индии заявили о возможном увеличении объема торговли с РФ в 2024 году

Фото: David Talukdar / Globallookpress.com

Объем торговли между Индий и Россией в 2024 году может увеличиться. Об этом заявил министр портов, судоходства и водных путей республики Сарбананда Соновал в интервью газете Business Standard, его слова приводит РИА Новости.

«В прошлом финансовом году наш двусторонний товарооборот достиг 50 миллиардов долларов США, а в этом году, вероятно, будет еще больше», — спрогнозировал он. Министр также назвал партнерство Индии и РФ «по-настоящему многогранным». По его словам, власти двух стран сотрудничают в военной сфере, в области безопасности, науки и технологиях.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023

Ранее стало известно, что, по данным индийской таможни, товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года вырос вдвое и достиг рекордных показателей — 54,7 миллиарда долларов. Дели нарастил импорт российских товаров до 51,4 миллиарда долларов, а поставки собственной продукции в РФ — до 3,3 миллиарда долларов. Это позволяет России оставаться не только четвертым крупнейшим торговым партнером Индии, но и вторым важнейшим поставщиком.

Аналитики прогнозируют, что Индию в ближайшее время ожидает рост экономики на фоне увеличения располагаемых доходов населения и потребительского спроса. Сейчас 60 миллионов человек в стране (около 4 процентов всего населения трудоспособного возраста) считаются богатыми и зарабатывают больше 10 тысяч долларов в год. Эксперты Goldman Sachs предрекли, что к 2027 году доля людей с таким доходом в Индии резко возрастет до 100 миллионов человек.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии

      Еще одна крупная компания перенаправит поставки из-за атак хуситов

      ФСБ предостерегла россиянина от госизмены

      Российский спецназ усилят высокоточными ракетами и мобильными ЗРК

      В СПЧ усомнились в необходимости ареста начальника котельной в Подольске

      Гиена покалечила пятерых человек из двух деревень

      Пользователь за год отправил 5 миллионов подарков в «Одноклассниках»

      В Раде объяснили закон о двойном гражданстве борьбой с «советщиной»

      Глава МИД Швеции напомнил Венгрии о данном обещании по НАТО

      Дело возбудили по факту взрыва на фекальной станции в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше