В Индии заявили об увеличении объема торговли с Россией

Власти Индии заявили о возможном увеличении объема торговли с РФ в 2024 году

Объем торговли между Индий и Россией в 2024 году может увеличиться. Об этом заявил министр портов, судоходства и водных путей республики Сарбананда Соновал в интервью газете Business Standard, его слова приводит РИА Новости.

«В прошлом финансовом году наш двусторонний товарооборот достиг 50 миллиардов долларов США, а в этом году, вероятно, будет еще больше», — спрогнозировал он. Министр также назвал партнерство Индии и РФ «по-настоящему многогранным». По его словам, власти двух стран сотрудничают в военной сфере, в области безопасности, науки и технологиях.

Ранее стало известно, что, по данным индийской таможни, товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года вырос вдвое и достиг рекордных показателей — 54,7 миллиарда долларов. Дели нарастил импорт российских товаров до 51,4 миллиарда долларов, а поставки собственной продукции в РФ — до 3,3 миллиарда долларов. Это позволяет России оставаться не только четвертым крупнейшим торговым партнером Индии, но и вторым важнейшим поставщиком.

Аналитики прогнозируют, что Индию в ближайшее время ожидает рост экономики на фоне увеличения располагаемых доходов населения и потребительского спроса. Сейчас 60 миллионов человек в стране (около 4 процентов всего населения трудоспособного возраста) считаются богатыми и зарабатывают больше 10 тысяч долларов в год. Эксперты Goldman Sachs предрекли, что к 2027 году доля людей с таким доходом в Индии резко возрастет до 100 миллионов человек.

