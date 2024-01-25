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08:47, 25 января 2024Бывший СССР

В Кривом Роге сообщили о пожаре на предприятии из-за беспилотника

Власти: в Кривом Роге загорелось здание одного из предприятий из-за беспилотника
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Кривом Роге в ночь на четверг, 25 января, загорелось одно из предприятий из-за беспилотника. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на власти региона.

Здание охватил пожар, есть разрушения. О пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что промышленный объект в Одессе получил повреждения после взрывов. Вечером 24 января стало известно, что в Одессе на юге Украины произошел взрыв. В Одесской области объявлялась воздушная тревога.

До этого стало известно о повреждении предприятия в Днепропетровске. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, на здание упали обломки сбитой ракеты, в результате чего оно, а также стоящая рядом техника были повреждены.

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      Марина Совина
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