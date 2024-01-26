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18:53, 26 января 2024Россия

Названы имена еще троих находившихся в разбившемся Ил-76 российских военных

Baza: названы имена еще троих находившихся на борту Ил-76 российских военных

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Названы имена и звания еще троих российских военнослужащих, находившихся на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76. Их данные опубликовал Telegram-канал Baza.

Украинских пленных к месту обмена сопровождали ефрейторы Куликов и Шашков, а также прапорщик Гавриш, уточняет канал.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 украинских пленных и трое сопровождающих. Минобороны России сообщило, что борт был сбит украинскими войсками.

Ранее власти Оренбургской области опубликовали список членов экипажа разбившегося под Белгородом Ил-76. Мать одного из них назвала летчиков героями.

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      Алан Босиков
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