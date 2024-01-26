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10:03, 26 января 2024Россия

Стало известно о проверке растерзавшего россиянку волка на зомби-вирус

Растерзавшего жительницу Курганской области волка проверяют на зомби-вирус

Фото: Jack Charles / Unsplash

Волка, который растерзал жительницу Петуховского округа Курганской области, проверяют на зомби-вирус. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, биоматериал хищника в течение месяца будет наблюдаться специалистами.

Официально в результатах уже проведенных анализов не нашли следов бешенства. Однако зомби-вирус мог быть у волка на начальной стадии, из-за чего не отразился на итогах исследования.

О том, что у волка, напавшего на жителей Курганской области, заподозрили зомби-вирус, стало известно 23 января. Очевидцы наблюдали у хищника стеклянные глаза и невменяемое поведение. Согласно одной из версий, животное могло заразиться вирусом от косули.

Впервые хроническую изнуряющую болезнь (CWD) выявили у оленей в американском в штате Колорадо. Из-за разрушительных процессов в мозге заразившиеся животные теряю ориентацию, поэтому недуг также называют зомби-вирусом.

О нападении волка на четырех человек в поселке Озеро Медвежье 23 января сообщил глава Петуховского муниципального округа Курганской области Антон Волков. Одну из пострадавших женщин спасти не удалось. Однако, согласно рассказам местных жителей, волков могло быть минимум три. По словам очевидцев, россиянку растерзали сразу двое из них. С одним хищником удалось расправиться охотникам.

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      Константин Лысяков
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